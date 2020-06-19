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Son dakika: Adıyaman 1954 Spor'da koronavirüs şoku |Video

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Giriş: 19.06.2020 12:32
Güncelleme:19.06.2020 12:48
Son dakika haberi... TFF Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Adıyaman 1954 Spor’da 1 yönetici ve 2 sporcuda koronavirüs çıktı.

TFF Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor'un teknik ekip ve futbolcuları karantina altına alındı. 18 Temmuz 2020 tarihinde başlaması planlanan BAL Ligi maçlarına hazırlık için bir araya gelen Adıyaman 1954 Spor takımında yapılan tarama yapıldı.



Kulüp Yöneticisi A.A. ile futbolcular K.Y. ve K.C.'nin test sonuçları pozitif çıktı. Adıyaman Belediyesi'nin Karadağ Ormanı yakınlarında bulunan Adıyaman Belediye Spor Sosyal Tesislerinde kalan teknik heyet ve futbolcular karantina altına alındı.

Tesislerde kalan teknik heyet ve sporcuların 14 gün boyunca karantina altında kalacağı, giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

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