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Son dakika! Adana'da yürekleri yakan olay! Kadın polisin yıkıldığı an... |Video
Adana'da kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen kadın polis ise acı gerçeği öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
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