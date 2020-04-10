Son dakika! Adana'da yürekleri yakan olay! Kadın polisin yıkıldığı an... |Video

Adana'da kavşakta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen kadın polis ise acı gerçeği öğrenince gözyaşlarını tutamadı.