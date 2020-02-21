21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Adana’da korkunç olay! Kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi

Son dakika: Adana’nın Pozantı ilçesi korkunç bir olaya sahne oldu. O.Ç., isimli şahıs kendisine kuma olmak istemeyen 23 yaşındaki Zeliha Armağan'ı uçurumdan atıp, başını taşla ezerek öldürdü. O.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan kayınpederi H.Ç., Suriye’ye kaçma planı yaparken yakalandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Korkunç olay! Kumalığı kabul etmeyince...
Korkunç olay! Kumalığı kabul etmeyince...
Tramvay hattına ağaç devrildi!
Tramvay hattına ağaç devrildi!
İdlib şehidine yürekleri dağlayan veda
İdlib şehidine yürekleri dağlayan veda
Şaşırtan olay! Dönüp dönüp bakıyorlar
Şaşırtan olay! Dönüp dönüp bakıyorlar
Çöpte bebek bulunmuştu! O anlar kamerada...
Çöpte bebek bulunmuştu! O anlar kamerada...
Tokat Erbaa'da akılalmaz olay
Tokat Erbaa'da akılalmaz olay
Sezai Harman'ın kızı babasının annesi tarafından zehirlendiğini anlattı
Sezai Harman'ın kızı babasının annesi tarafından zehirlendiğini anlattı
Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Gizemli yardımseveri vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi
Gizemli yardımseveri vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi
Daha Fazla Video Göster