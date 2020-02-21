Adana’da korkunç olay! Kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi

Son dakika: Adana’nın Pozantı ilçesi korkunç bir olaya sahne oldu. O.Ç., isimli şahıs kendisine kuma olmak istemeyen 23 yaşındaki Zeliha Armağan'ı uçurumdan atıp, başını taşla ezerek öldürdü. O.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan kayınpederi H.Ç., Suriye’ye kaçma planı yaparken yakalandı.