Son dakika: Adana'da DEAŞ operasyonu

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına Suriye ve ve Irak'ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin kentte yaşadığını tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.