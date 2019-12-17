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17.12.2019

Son dakika: Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

Son dakika... Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi Tapantepe yolunda, bir kişinin yol kenarında battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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