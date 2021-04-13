Son dakika! A Haber canlı yayınında açıkladı! Covid-19 toplumsal bağışıklığı için tarihi duyurdu

Son dakika corona virüs haberleri... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Türkiye'de son durum ne? Hangi tedbirler alınacak? Salgınla mücadele kapsamında yapılan hatalar neler? Ülke genelinde salgında 3. kez zirve (pik) dönemi yaşandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Yıldız bu zirve sürecinin henüz ne kadar daha süreceğini ön göremediklerini bunun da sebebinin ise virüste yaşanan mutasyon olduğuna dikkat çekti. Yıldız, Türkiye'nin toplumsal bağışıklığa erişimle ilgili iddialı bir tahminde de bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, A Haber canlı yayınında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınyla mücadeledeki son durumu anlattı.

"OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLMELİ"

Virüsün mutasyonu nedeniyle agresif olduğunu ve çok hızlı yayıldığını ifade eden Yıldız, okulların bulaş konusunda çok riskli olduğunu, hastaların çocuklarda ağır belirtiler vermese bile anne-babalarda yatışlara neden olabildiğini ve alınacak tedbirlerin ilk sırasında okulların uzaktan eğitime geçmesi gerektiğini söyledi.

TEDBİRLERLE BİRLİKTE SALGIN RAMAZAN AYININ SONUNDA KONTROL ALTINA ALINIR

Kapalı alanlarda yeme-içmenin büyük risk taşıdığını, toplu taşıma ve okullarda da riskin çok yüksek oranda olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, eğer bu 3 alanda ciddi tedbirler alınırsa önümüzde 15 günde olmasa bile en geç Ramazan ayının sonunda pik döneminin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN SAĞLANIR?

Prof. Dr. Yıldız, şu anda toplumun yüzde 50-55 oranında salgından etkilendiğini, yaşanan bu üçüncü zirve döneminde de nüfusun yaklaşık yüzde 20 oranında etkilenmesiyle toplum bağışıklığı için belirlenen yüzde 70 oranının Mayıs ayının sonu gibi ulaşılacağını iddia etti. Salgının bu tarihten itibaren salgının gündemden düşeceğini, kapanma ve yeni tedbirlerin konuşulmayacağını söyledi.