07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: 56 saatlik kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika: 56 saatlik kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2020 09:08
Güncelleme:07.12.2020 09:16
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 40'ı gördü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu
Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı
Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı
Davetsiz misafirler! İstila ettiler
Davetsiz misafirler! İstila ettiler
Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
Erzurum'da cinnet getiren kişi 3 yakınını öldürdü
Erzurum'da cinnet getiren kişi 3 yakınını öldürdü
Evden kaçıp öyle bir şey yaptı ki...
Evden kaçıp öyle bir şey yaptı ki...
Evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştılar
Evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştılar
Sanat güneşi Zeki Müren
Sanat güneşi Zeki Müren
Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu
Yüzlerce dev denizanası kıyıya vurdu
Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu?
Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu?
Kuraklık kapıda mı?
Kuraklık kapıda mı?
Daha Fazla Video Göster