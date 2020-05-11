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Son dakika: 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Canlı yayında açıkladı |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadelede “Yeni normal” hayatına başladı. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram’da tüm Türkiye’yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında açıkladı.

Türkiye koronavirüsle mücadelede "Yeni normal" hayatına başladı. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram'da tüm Türkiye'yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında açıkladı.

Son dakika: 19 Mayıs ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Canlı yayında açıkladı SON DAKİKA: 19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? CANLI YAYINDA AÇIKLADI

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