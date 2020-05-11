11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi... koronavirüsle mücadelede "Yeni normal" hayatına başladı. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram'da tüm Türkiye'yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? ve 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? dalı başkanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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koronavirüsle mücadelede "Yeni normal" hayatına başladı. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram'da tüm Türkiye'yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? ve 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? dalı başkanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında açıkladı.

İşte İlhan'ın açıklamalarından satır başları;

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