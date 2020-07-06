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18 yıl sonra ortaya çıktı! İş adamı Mustafa Yılmaz’ı dövüp diri diri yakmışlar
Kocaeli’de 2002’de kaybolan iş adamının aşk yaşadığı kadınının ailesi tarafından kaçırılarak bayıltana kadar dövüldükten sonra aracına benzin dökülerek diri diri yakıldığı ortaya çıktı. 18 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili öldürülen şahsın aşk yaşadığı kadının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.