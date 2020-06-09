Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video

Son dakika haberi... Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Virüs mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Virüs mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.