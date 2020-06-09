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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video

Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video

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Giriş: 09.06.2020 09:58
Güncelleme:09.06.2020 10:21
Son dakika haberi... Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Virüs mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Virüs mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video SON DAKİKA: 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İLE İLGİLİ BİR KARAR ÇIKACAK MI? BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYINDA UYARDI: SAYILAR ARTARSA KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLİR |VİDEO

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDEN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: DIŞARIDA KORONA FESTİVALİ VAR GİBİ

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