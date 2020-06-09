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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video

Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili bir karar çıkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir |Video

haberi... Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? altı ilgili bir karar çıkacak mı? mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs üyesi Prof. Dr. Mustafa , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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SAYILAR ARTARSA KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLİR

Normalleşme süreci sancılı mı geçiyor? Sokağa çıkanların verdiği tedirgin eden görüntüler süreci nasıl etkileyecek? altı ilgili bir karar çıkacak mı? mutasyona uğradı mı? Yeni kısıtlamalar gelir mi? Virüs mutasyona mı uğradı? Koronavirüs üyesi Prof. Dr. Mustafa , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Sayılar artarsa kararlar gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

İşte açıklamaların satır başları;

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