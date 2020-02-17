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17.02.2020

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti. Korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile konuştu. Eski Bakan Eroğlu, korkuluklara çıkan kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 2 buçuk saat süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

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