Soma’da indirim çılgınlığı: Mağaza önünde izdiham

Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında indirimli ürünler satışa sunulunca izdiham yaşandı. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı. Bazı kişiler ayakkabı ve takılarını kaybederken, ezilme tehlikesi atlattı. Mağaza girişleri görevlilerce kısıtlanırken, emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu ve alışveriş heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

