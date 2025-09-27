27 Eylül 2025, Cumartesi

Soma’da indirim çılgınlığı: Mağaza önünde izdiham

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 16:19
Manisa’nın Soma ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında indirimli ürünler satışa sunulunca izdiham yaşandı. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı. Bazı kişiler ayakkabı ve takılarını kaybederken, ezilme tehlikesi atlattı. Mağaza girişleri görevlilerce kısıtlanırken, emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu ve alışveriş heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
