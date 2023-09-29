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Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ne yapmalı? Çocukların eksik aşıları tamamlanmalı

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 15:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylül ayından itibaren çocuklarda görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda sosyal medyadan bir video paylaştı. Uzmanından anne babalara tavsiyeler geliyor…
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