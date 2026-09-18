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Giriş Tarihi:
18 Eylül 2026 23:39
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küçükçekmece'deki binanın çökme anları ortaya çıktı
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın kendiliğinden çöktüğü ve 2 kişinin son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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