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Sol kulvardan doğuma! Hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki...

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Giriş: 23.10.2020 08:33
Güncelleme:23.10.2020 08:50
ABD'de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre... İDDİA İÇİN HAMİLELİĞİN SON HAFTASINDA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!1,5 KİLOMETRE...

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