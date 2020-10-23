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Sol kulvardan doğuma! Hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki...
ABD'de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
ABD'de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.