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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

ABD'de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 08:50
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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve hamileliğinin son haftasında olan McKenna Myler, iddia üzerine 1,5 kilometre koştu. Kadının eşi Mike Myler, McKenna'nın 8 dakikadan az sürede 1,5 kilometrelik mesafeyi koşamayacağını ifade etti.

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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

Çift, 100 dolara iddiaya girdi. McKenna, 1,5 kilometreyi 5,5 dakika içerisinde koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

3500 yılından geldiğini öne süren ve adının Mary olduğunu söyleyen kadın hangi ülkede olduğu bilgisini veremeyeceğini çünkü yaşamından endişe ettiğini belirtiyor.

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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

Mary, 18 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te henüz bir öğrenciyken okulda görev yapan Profesör Paul Marteaux'un kendisine laboratuvarda iş teklif ettiğini söylüyor.

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İddia için hamileliğin son haftasında öyle bir şey yaptı ki!1,5 kilometre...

Kimya öğrencisi olan Mary, laboratuvarda sıradan bir iş yaptığını, örnekleri numaralandırdığını ifade ediyor.