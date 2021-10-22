22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Söke’de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Söke’de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2021 10:25
Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak apartman bahçesine sürükledi. Otobüsün ise istinat duvarının üzerinde asılı kaldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Morkent istikametine seyir halinde olan Zahir Birdal yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan otomobil ve motosiklete çarptı. Çarpanın etkisiyle, otomobil ve motosiklet demir korkulukların kırılmasıyla apartman bahçesine düştü. Otobüs ise istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs, otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...
Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...
Muş’ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
İSKİ’nin bitmeyen kazı çalışmaları vatandaşı çilden çıkardı
İSKİ’nin bitmeyen kazı çalışmaları vatandaşı çilden çıkardı
Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım
Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Sözleşmeliye kadro geliyor!
Sözleşmeliye kadro geliyor!
Otobüs istinat duvarında asılı kaldı! Bir kişi canını saniyelelerle kurtardı
Otobüs istinat duvarında asılı kaldı! Bir kişi canını saniyelelerle kurtardı
Şanlıurfa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı! Yolcular böyle savruldu
Şanlıurfa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı! Yolcular böyle savruldu
Kamyonet büfeye girdi, o anlar kameraya yansıdı
Kamyonet büfeye girdi, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Facebook’un ismi değişiyor mu?
Facebook'un ismi değişiyor mu?
Daha Fazla Video Göster