58 yaşındaki çobanın bir günü! 200 küçükbaşla geçen zorlu bir gün
58 yaşındaki çobanın bir günü! 200 küçükbaşla geçen zorlu bir gün

58 yaşındaki çobanın bir günü! 200 küçükbaşla geçen zorlu bir gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 16:32
Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir, uzun zamandan bu yana küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen uzun süredir mesleğini severek yapan Özdemir'in bir gününü birlikte izliyoruz.
58 yaşındaki çobanın bir günü! 200 küçükbaşla geçen zorlu bir gün
58 yaşındaki çobanın bir günü!
58 yaşındaki çobanın bir günü!
