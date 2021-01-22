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Sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren görürseniz polise şikayet edin! Canlı yayında uyardı 'hapis cezası var'

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 17:25
Güncelleme:22.01.2021 17:25
Ankara’da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar sağlığına kavuştu. Minik Bahar'ın saldırıya uğraması akıllara bu cins köpekleri beslemenin suç olduğunu getirdi. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Mahmut Yılmaz sokakta pitbull cinsi köpek gezdirenlerin görülmesi halinde polise veya bölgedeki sorumlu kolluk kuvvetlerine şikayet edilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, bu cins köpekleri beslemenin cezası olduğuna, sokaklarda, parklarda gezdirildiğini gören vatandaşların derhal kolluk kuvvetlerine şikayet etmekten çekinmemeleri gerektiğini ifade etti. Peki pitbull cinsi köpek beslemenin cezası nedir? Yanıt haberimizde...

'da mahallede başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki 'a saldırmıştı.

Küçük kız babaanesinin yardımıyla saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Mahmut Yılmaz, bu cins köpeklerin beslenmesinin yasak olduğunu sokak yada parklarda görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine şikayet etmekte vatandaşların tereddüt etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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