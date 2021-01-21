Son dakika: Ankara'da pitbull dehşeti! Küçük çocuğa saldırdı

'ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE MARKETE ÇIKAMAYACAK MIYIZ?'

Ümit Dağaşan, kızının tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Doktorlar 'çok ucuz atlatmışsınız' diyorlar. 'Paramparça olabilirdi, uzuv kaybı olabilirdi' diyorlar. Saçına kıyamadığımız çocuğumuzun bacağı paramparça oldu. İnşallah kalıcı bir sorun olmayacak bedeninde; ama çocuğum bu psikolojiden nasıl çıkacak? Ankara'nın göbeğinde markete çıkamayacak mıyız? Çocuklarımızı hayvanlardan mı koruyacağız? Biz hayvanlara da insanlara da duyarlıyız. Çocuğumun başına böyle bir şey gelmesini kabul etmiyorum" dedi.



'YAŞADIĞIMIZ TRAVMA NASIL GEÇECEK?'

Anneanne Gönül Demir ise gözyaşları içinde konuşarak, "Bir anda geldi saldırdı. Köpek bırakmıyordu yavrumu. Köpek değil canavardı. Hayvan hakları var evet; ama nerede benim torunumun hakkı? Torunumun hakkını verin. Yaşadığımız travma nasıl geçecek? Kurtaramadım yavrumu, çektim kurtaramadım. Torunumu daha iyi gördüm ama benimle konuşmuyor. 'Gönül gelmesin' diyor. İçim yanıyor. Keşke hiç çıkmasaydık evden, keşke hep evde kalsaydık salonda oynasaydık" ifadelerini kullandı.

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