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Ankara'da pitbull dehşeti
Ankara'da başıboş bırakılan pitbull dehşet saçtı. İki buçuk yaşındaki kız çocuğu anneannesinin yanında köpeğin saldırısına uğradı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Ankara'da başıboş bırakılan pitbull dehşet saçtı. İki buçuk yaşındaki kız çocuğu anneannesinin yanında köpeğin saldırısına uğradı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.