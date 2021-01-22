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Ankara'da pitbull dehşeti

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 11:19
Güncelleme:22.01.2021 13:11
Ankara'da başıboş bırakılan pitbull dehşet saçtı. İki buçuk yaşındaki kız çocuğu anneannesinin yanında köpeğin saldırısına uğradı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Ankara'da başıboş bırakılan pitbull dehşet saçtı. İki buçuk yaşındaki kız çocuğu anneannesinin yanında köpeğin saldırısına uğradı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika: Ankarada pitbull dehşeti! Küçük çocuğa saldırdı SON DAKİKA: ANKARA'DA PİTBULL DEHŞETİ! KÜÇÜK ÇOCUĞA SALDIRDI
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