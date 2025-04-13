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Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!

Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 00:31
Esenler'de boşanma aşamasındaki Şaban Yaztırmak(37) eşi Sevilay Yaztırmak'ı(34) bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. Kadın yerde yaralı şekilde yatarken tekme atan Şaban Yaztırmak, çevreden müdahale etmek isteyenleri tehdit ederek yaklaştırmadı. Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Şaban Yaztırmak, yaralı eşi Sevilay Yaztırmak ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevilay Yazdırmak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!
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