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Sokak ortasında dövüp yerlerde sürüklediler! Kadına darp anları kamerada

Sokak ortasında dövüp yerlerde sürüklediler! Kadına darp anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 02.05.2025 09:36
İstanbul Avcılar'da bir kadın gece saatlerinde 2 erkek tarafından yol ortasında darbedildi. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilirken, olayın ardından darbedilen kadın yanında bir başka kadın ve 3 erkekler araca binip olay yerinden ayrıldı.

Avcılar'da gece geç saatlerde bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi'nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

Darbedilen kadın yerlerde sürüklendi. (DHA)

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR
Kadının darbedildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darbedildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu. Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darbedenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Kadın, kendini darbeden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Sokak ortasında dövüp yerlerde sürüklediler! Kadına darp anları kamerada
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