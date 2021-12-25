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Sokak köpeğinin gözlerini oydular! Zonguldak'ta kan donduran olay

İHA
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Giriş: 25.12.2021 23:31
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sokak köpeği iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere barınakta koruma altına alındı. Yaşanan bu insanlık dışı olay sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir sokak köpeği, iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Vatandaşların haber verdiği Alaplı Belediyesi ekipleri, köpeği teslim alarak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Alaplı Kaymakamlığının ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER!

Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, sosyal medya hesabında duruma tepki göstererek, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım köpeği belediyeye getirdikleri andan itibaren şoktayım. Köpeğin iki gözü de kızgın dağlanmış ve oyulmuş. Bunu yapan insan olamaz" ifadelerini kullandı.

Duyarlı Alaplılılar bunu yapanların bir an önce bulunması için sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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