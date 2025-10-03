03 Ekim 2025, Cuma

Sokak hayvanlarına 7/24 bakım ve rehabilitasyon
Sokak hayvanlarına 7/24 bakım ve rehabilitasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 14:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak ve onlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında Antalya’ya kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yardıma ihtiyaç duyan can dostlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
