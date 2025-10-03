Sokak hayvanlarına 7/24 bakım ve rehabilitasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak ve onlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında Antalya’ya kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yardıma ihtiyaç duyan can dostlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN