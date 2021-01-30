Sokağa çıkma kısıtlamasında fırın alışverişi! Koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu?

81 ilde 56 saatlik kısıtlama devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasında fırınlar, vatandaşa hizmet veriyor. Fırınlar 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeyi sürdürecek. Peki fırınlarda durum nasıl? Koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu aktardı.