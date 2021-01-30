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Sokağa çıkma kısıtlamasında fırın alışverişi! Koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2021 11:19
Güncelleme:30.01.2021 11:24
81 ilde 56 saatlik kısıtlama devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasında fırınlar, vatandaşa hizmet veriyor. Fırınlar 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeyi sürdürecek.  Peki fırınlarda durum nasıl? Koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son durumu aktardı.
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Kısıtlamada fırın alışverişi!
Kısıtlamada fırın alışverişi!
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