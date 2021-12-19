19 Aralık 2021, Pazar
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Soğuk havaya bitkin düştü! Pendik'te yol kenarında bulundu
Pendik'te soğuk havada bitkin düşerek yol kenarına konan şahini fark eden vatandaş, kuşu evine aldı. Vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekiplerince Neşeli Patiler Kliniği'ne götürülen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacak.