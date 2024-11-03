Sofraların vazgeçilmezi: Kuru fasulye! Meşhur Erzurum İspir fasulyesi nasıl pişirilir?

türk mutfağının en önemli lezzetlerinden kuru fasulyenin besin değeri oldukça zengin. Ekiplerimiz ideal kuru fasulye nasıl yapılır sizler için araştırdı. Adana, Rize Çayeli ve Erzurum İspir fasulyesinin tarifine gelin hep birlikte bakalım....

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