Özgür Özel ve beraberindekiler Anıtkabir'e yürüdü: CHP'de genel başkanlık savaşı sokağa taştı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde CHP içinde hareketli saatler yaşanıyor. Parti içinde "değişim" tartışmaları sürerken, Başkent’te iki ayrı noktada düzenlenen bayramlaşma programları "iki başlılık" görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık grup, Güvenpark'taki programın ardından Anıtkabir'e yürüdü. Özel, yaptığı sert açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine kurultay resti çekerek dikkatleri üzerine çekti.