Aziz Yıldırım A Spor'da açıkladı: "Prensipte anlaştığımız oyuncular var"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde A Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiaya seslenen Yıldırım, hem transfer çalışmaları hem de şampiyonluk hedefiyle ilgili iddialı mesajlar verdi. Yeni sezon planlamasına ilişkin konuşan Yıldırım, prensipte anlaştıkları oyuncular bulunduğunu belirterek taraftarı heyecanlandıran ifadeler kullandı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yıldırım, takımı yeniden zirveye taşıyacak bir kadro kuracaklarını söyledi.