CHP kulislerini hareketlendiren iddia: Mansur Yavaş'a belediye meclisi baskısı

CHP'de kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" süreci sonrası gözler parti içindeki dengelere çevrildi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede milletvekilleri ve belediye başkanlarının pozisyon almakta zorlandığını savundu. Kızıltaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik belediye meclisi üzerinden baskı kurulduğuna dair kulis bilgilerini paylaştı. CHP'deki belirsizliğin önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini belirten Kızıltaş, parti içinde birçok ismin "bekle-gör" politikası izlediğini öne sürdü.