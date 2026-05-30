Gazze sakini A Haber'e konuştu: İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı

Dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en büyük soykırımına sahne olan Gazze'de, Kurban Bayramı'nda da silah sesleri susmadı. Katil İsrail ordusu, İslam aleminin mübarek bayramını hiçe sayarak masum sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Katliamların yaşandığı bölgeden son durumu Gazze sakini Ziya Ebu Evde, A Haber canlı yayından aktardı. Ziya Ebu, "İnsanlar bayram namazını enkaz yığınlarının ortasında kıldı. Bir nebze de olsa bayram sevincini yaşamaya çalışıyorlar ama işgalci İsrail Gazzeli insanların bu küçük mutluluğunu bile bozuyor" dedi.