Kılıçdaroğlu: CHP'yi pavyon masasına meze ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra ilk kez parti genel merkezindeki bayramlaşma programında partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecindeki usulsüzlüklere tepki gösterdi ve temiz bir kurultay yapacaklarını açıkladı. "Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına meze yaptılar" diyen Kılıçdaroğlu partiyi hırsız ve rüşvetçilerden temizleyeceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum." dedi. İsim vermeden seçim döneminde ülke ülke dolaşan CHP'li elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Kılıçdaroğlu, "Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum." diyerek partililerden af diledi.