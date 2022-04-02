02 Nisan 2022, Cumartesi
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SMA hastası minik Alp'e umut ol kampanyası
Çorum'da yaşayan Keskin ailesinin 3 aylık bebekleri Alp, SMA hastalığının pençesinde. Aile, çocuklarının tedavi ücretini karşılayabilmek için kampanya başlattı.