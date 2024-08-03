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Siyah yılan engerek yılanını yuttu! O anlar kamerada

Siyah yılan engerek yılanını yuttu! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 16:42
Son dakika yaşam haberleri… Tunceli’de, siyah yılan engerek yılanını yuttu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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