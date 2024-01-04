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Siyah renkli sıra dışı plaj: Reynisdrangar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 20:39
Burası İzlanda'nın güneyinde Reynisdrangar Plajı. Alışık olduğumuz plajlardan farklı olan bu plaj gece koyusu rengiyle görenleri şaşırtıyor.
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