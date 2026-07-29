Muğla Seydikemer'de orman yangını büyüdü 43 hane tedbir amaçlı boşaltıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetini artırmasıyla yerleşim yerlerini ve binaları tehdit etmeye başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine 43 hane tedbir amaçlı boşaltılırken, Seydikemer Devlet Hastanesinin tahliyesi için harekete geçildi. 18 helikopter ve 5 uçakla havadan da yürütülen dev operasyon, şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Bölgedeki kritik teyakkuz halini ve alevlerle yürütülen amansız mücadeleyi A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.