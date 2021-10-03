Sivas’ta Japon isimli kuş adeta insan gibi konuşup şarkı söylüyor

Sivas’ta Japon adlı kuş, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümlelerle hayrete düşüyor. Salgın sürecinde satın alan Ömer Bayrak adlı vatandaş, Japon isimini verdiği kuşuna 50'nin üzerinde kelime öğretti.

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak, dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde Tepeli türü muhabbet kuşu alarak beslemeye başladı. Vaktinin büyük çoğunluğunu Japon adlı kuşuyla geçiren Bayrak, bu zaman zarfında ona 50'nin üzerinde kelime ezberletti. Bayrak, kuşuna 'Cici kuş', 'Yiğido', 'Ne yapıyorsun bakalım benim güzel yiğidom', benzeri pek çok kelimenin yanında bir takım şarkı sözlerini de ezberletti. 'Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına', 'Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm', 'hangimiz düşmedik kara sevdaya' gibi şarkılarını bilen ve adeta bir insan gibi konuşabilen muhabbet kuşunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bayrak, kuşu satın almak için Almanya ve Libya'dan kendisini arayanların olduğunu dile getirdi.

"4-5 AY SONRA İNANILMAZ BİR ÇIKIŞ YAKALADI"

Ömer Bayrak, kuşun konuştuğuna kimsenin inanmadığını belirterek, "Biz bu kuşu aldıktan sonra 'annecik', 'babacık', 'cici kuş' ile başladık. Aldıktan 4-5 ay sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı, uzun cümleler kurmaya başladı. Ben çarşıya çıktığım zaman soruyorlar 'Ağabey gerçekten konuşuyor mu' diyorlar. 'Aynı senin sesine benziyor, senin sesini taklit ediyor' diyorlar, bazıları inanmıyor. Bende diyorum kuşun çekimini yapan yayın kuruluşları var, onlara sorabilirsiniz diyorum ama genelde yani tepkiler yüzde 80-90 çok iyi" dedi.



HAYALİ: SİVASSPOR SAHAYA ÇIKTIĞINDA ANONS YAPTIRMAK

Bayrak, Sivasspor sahaya çıktığı zaman kuşunun anons yapmasını hayal ettiğini ifade ederek, "Annecik, babacık, cici kuşla başladık. Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas, şehitler ölmez vatan bölünmez, her zaman her yerde en büyük Sivas, ne mutlu Türk'üm diyene, hayırlı cumalar bu şekilde konuşuyor. Baktık uzun cümleler de kuruyor, inanılmaz bir çıkış yakaladı. Uzun kelimelerle daha iyi bir yere getirmek için benim hayalimden geçen Sivasspor sahaya çıktığı zaman anons yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



'SABAHA KADAR BURADAYIZ GARDAŞ'

Bayrak, büyük bir özenle beslediği kuşunu satın almak isteyenlerin olduğuna değinerek, "Yakınlarımız geldiği zaman 'hoş geldin gardaş', 'nerelisin gardaş' bu kelimeleri çok seviyor. Daha önce söylüyordu, en çok sevdiği de 'Sabaha kadar buradayız gardaş'. Bunu hiç unutmuyor. Ücret talep edip almak isteyenler de oldu, hatta beni Libya'dan bile arayan oldu. 'Ne kadar istiyorsan vereceğiz' dediler, vermedim. Almanya'dan arayan oldu, burada Fransa'da çalışan bir emekli euro ile talep etti yine vermedim. Nasıl bir anne baba çocuğundan ayrılmaz ise biz de sevdik yiğido kuşu, ondan ayrılmak istemiyoruz. Ne kadar verirlerse versinler verme taraftarı değilim" diye konuştu.