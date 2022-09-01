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Sivas'ta feci kaza! Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 01.09.2022 01:45
Saat 00.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...
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