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Sivas’ta 20 metreden düşen paraşütçü yaralandı

Sivas'ta 20 metreden düşen paraşütçü yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 21:51
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyü yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmak isteyen S.Ü. havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgara kapılarak 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kazada yaralanan S.Ü., olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde tedaviye alınan S.Ü.'nün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. S.Ü'nün kazadan hemen önce paraşüt ile kalkış yaptığı anlarda arkadaşları tarafından kaydedilen görüntülerde mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.
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