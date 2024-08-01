Sivas buğday hasadında rekora koşuyor! Biçerdöverler tarlalara girdi

Türkiye'nin en büyük buğday ambarlarından birisi olan Sivas'ta hasat başladı. Biçerdöverler, Sivas’ta tarlalara girdi. Önceki yıl yoğun yağışlar nedeniyle ürünlerinde kalite kaybı yaşayan çiftçilerin yüzü bu yıl güldü.

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