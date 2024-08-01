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Sivas buğday hasadında rekora koşuyor! Biçerdöverler tarlalara girdi

Sivas buğday hasadında rekora koşuyor! Biçerdöverler tarlalara girdi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.08.2024 15:13
Türkiye'nin en büyük buğday ambarlarından birisi olan Sivas'ta hasat başladı. Biçerdöverler, Sivas’ta tarlalara girdi. Önceki yıl yoğun yağışlar nedeniyle ürünlerinde kalite kaybı yaşayan çiftçilerin yüzü bu yıl güldü.
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