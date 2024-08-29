29 Ağustos 2024, Perşembe
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Sitelere mini hastane zorunluluğu geliyor! 1 ay içinde kurulacak
Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getirilecek. 1 ay içinde kurulması planlanan hastaneler, tüm Türkiye’de olacak.