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Sitelere mini hastane zorunluluğu geliyor! 1 ay içinde kurulacak

Sitelere mini hastane zorunluluğu geliyor! 1 ay içinde kurulacak

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 08:41
Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getirilecek. 1 ay içinde kurulması planlanan hastaneler, tüm Türkiye’de olacak.
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Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
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