Şişli’de sopalı yol verme kavgası kamerada

Şişli'de bir sokakta iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması meydan kavgasına dönüştü. Araç sürücüsünün yakınları, kavga ettikleri diğer sürücüye ailecek saldırdı. Kavga esnasında sürücü gaza basınca saldıranlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kadınların da karıştığı ve sopaların çekildiği kavga kameralara yansıdı.