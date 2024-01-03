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Şişli'de iş yeri otomatik silahla tarandı

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Giriş: 03.01.2024 10:51
Olay 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.30 sıralarında, Gülbahar Mahallesi?nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, otomatik silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yirmi bir tane merminin isabet ettiği iş yerinde, ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin duvarlarında ve camlarında hasar oluştu. Polis, yaptığı çalışmada iş yerinin çevresinden 26 adet boş mermi kovanı topladı. Olay yeri inceleme ekibi, topladığı mermi kovanlarını, balistik inceleme yapılması için muhafaza altına aldı.
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