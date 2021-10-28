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Şişli’de iki şahıs aralarında husumet olan kişilere döner bıçağı ve silahla saldırdı

İHA
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Giriş: 28.10.2021 10:19
Şişli’de iki şahıs küfürleşme nedeniyle aralarında husumet olan bir kişiye sokak ortasında döner bıçağı ve tabancayla saldırdı. Saldırıya anları ve gencin sandalyeyle direnmeye çalıştığı o anlar kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise motorize yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile V.Ş. ve H.Ş. arasında bir süre önce küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. M.K. ve arkadaşı cadde üzerinde sohbet ettikleri esnada onları gören V.Ş. ve H.Ş. bir anda üzerlerine doğru koştu. Şahıslar ardından ellerindeki döner bıçağı ve silahla saldırmaya başladı. Sokak ortasında devam eden kavgada karşı kaldırıma da sıçradı. O esnada M.K.'nın arkadaşı onu korumak için saldırganları önüne geçti. Ancak gözü dönen şahıslar M.K.'ya acımasızca vurmaya başladı.

Biri silahla diğeri döner bıçağıyla saldırdı

Kaçmaya başlayan M.K.'yı kovalayan V.Ş. vs H.Ş.'yi vatandaşlar durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlardan biri M.K.'yı bacağından tabancayla vurarak yaralarken, döner bıçaklı şahıs ise saldırmaya devam etti. Börekçiye sığınan M.K., eline aldığı sandalyeyle döner bıçaklı saldırgana direnmeye çalıştı. Saldırı sonrası saldırganlar vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kaçmaya başladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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