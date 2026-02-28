CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail Tahran'ın kalbini vurdu: Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın evi bombalandı!

Orta Doğu'da savaşın seyri değişiyor. İsrail ordusu, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Tahran'daki evini hedef alarak ağır bombardımana tuttu. Patlama sonrası Ahmedinejad'ın konutu alev topuna dönerken, İran genelinde sıkıyönetim ilan edildi. A Haber ekranlarına gelen o çarpıcı görüntülerde halkın büyük bir panik içinde kaçıştığı ve şehrin pek çok noktasından dumanların yükseldiği görüldü. Bölgede gerilim en üst seviyeye tırmanırken, İran ordusu da misilleme için düğmeye bastı.

