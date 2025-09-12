Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yangın paniği

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, 2 işçinin dumandan etkilendi. İşçilerin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

