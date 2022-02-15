Sırtlanların su aygırı avı izleyenleri dehşete düşürdü! Vahşi doğada Sırtlanlar su aygırını canlı canlı yedi!

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay kameralara yansıdı. Doğanın en acımasız yırtıcıları arasında yer alan sırtlanlar gözüne dev bir avı kestirdi. Bir grup sırtlan su aygırını avlarken, dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.