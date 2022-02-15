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Sırtlanların su aygırı avı izleyenleri dehşete düşürdü! Vahşi doğada Sırtlanlar su aygırını canlı canlı yedi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 11:35
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay kameralara yansıdı. Doğanın en acımasız yırtıcıları arasında yer alan sırtlanlar gözüne dev bir avı kestirdi. Bir grup sırtlan su aygırını avlarken, dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.
Sırtlanların su aygırı avı izleyenleri dehşete düşürdü!
Sırtlanların su aygırı avı izleyenleri dehşete düşürdü!
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